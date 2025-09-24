Haberler

FETÖ Üyesi Firari Astsubay Adana'da Yakalandı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan ihraç astsubay Hüseyin K. yakalandı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, firari astsubayın saklandığı yeri tespit ederek baskın yaptı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firari ihraç astsubay yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri astsubay olarak görev yaparken FETÖ üyesi olduğu için ordundan ihraç edilen ve 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Hüseyin K.'nın (38) saklandığı yeri tespit etti. Polis hükümlünün Çukurova ilçesindeki saklandığı adrese baskın yaptı. Baskında yakalanıp emniyete getirilen hükümlü işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
