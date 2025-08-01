FETÖ Üyesi Erzurum'da Yakalandı

FETÖ Üyesi Erzurum'da Yakalandı
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Erzurum'da, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan FETÖ/PDY terör örgütü üyesi bir kişi yakalandı ve tutuklandı.

Erzurum'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY terör örgütü üyesi bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY terör örgütüne üye olan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir örgüt mensubu şahıs Aşkale ilçesinde yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasının ardından Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Terör örgütleri ile mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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