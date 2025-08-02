FETÖ Üyesi Erzurum'da Saklandığı Samanlıkta Yakalandı

FETÖ Üyesi Erzurum'da Saklandığı Samanlıkta Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da, hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi, MİT ve Jandarma'nın ortak operasyonuyla yakalandı. Tutuklanan şahıs, yüksek güvenlikli ceza infaz kurumuna gönderildi.

Erzurum'da hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi saklandığı samanlıkta yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve MİT tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik yürütülen müşterek çalışma kapsamında hakkında, 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 örgüt mensubu, Erzurum ili Tortum ilçesinde, 2 bin 500 rakımda bulunan bir yayla evinin samanlığında yakalandı. Yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, terör örgütleri ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Radara yansıdı! Sağanak yağış adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor

Radara yansıdı! Adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.