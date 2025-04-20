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FETÖ Üyesi A.T. Yakalandı ve Cezaevine Teslim Edildi

FETÖ Üyesi A.T. Yakalandı ve Cezaevine Teslim Edildi
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Samsun'da FETÖ'ye üye olup 6 yıl 3 ay hapis cezası alan A.T., jandarma tarafından yakalanarak Kavak Cezaevine teslim edildi.

FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan örgüt üyesi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılandığı ağır ceza mahkemesince örgüt üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan A.T.(56), jandarma takibi sonucu yakalandı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu Canik ilçesinde yakalayarak gözaltına alınan A.T., tutuklanarak Kavak Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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