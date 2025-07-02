FETÖ Üyesi 6 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Bandırma'da Yakalandı

FETÖ Üyesi 6 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Bandırma'da Yakalandı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı. Emniyet, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Erzurum adli makamlarınca FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan açıklamada, suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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