FETÖ Operasyonunda İki Şüpheli Tutuklandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 28 Ağustos'ta İstanbul'da 3, Muğla'da ise 1 adrese yönelik arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Operasyonlarda, Akıncı Üssü'nde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz ile KHK ile ihraç edilen eski hakim ve savcı Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Esma Batmaz ile Hilal Köseoğlu, hakimlikteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyalin incelenmesine devam edildiği, 2016 yılından bu yana yurt dışında olduğu tespit edilen Yakup Aykın ile Temmuz 2026'da yurt dışına çıktığı belirlenen Sami Yılmaz'ın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı