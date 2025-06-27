FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 65 kişi tutuklandı

FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 65 kişi tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 95 şüpheliden 65'i tutuklandı.

FETÖ yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 95 şüpheliden 65'inin tutuklandığı açıklandı. Tutuklananlar arasındamuvazzaf askerlerin de yer aldığı belirtildi.

46 ilde FETÖ'ye yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 361 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin askeri mahrem yapılanması, finans ve güncel eğitim yapılanmaları içerisinde faaliyet yürütmek ve örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak gibi suçlardan arandıkları ifade edildi.

65 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 95 şüpheliden 65'i tutuklandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

Soruşturma ve adli sürece ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/114402 sayılı dosyası kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, farklı kuvvet komutanlıklarında muvazzaf olarak görev yapan 10 Albay, 15 Yarbay, 43 Binbaşı, 27 Yüzbaşı, 5 Teğmen rütbelerinde olmak üzere toplamda 100 şahıs ile farklı sebeplerle (müstafi, ihraç, emekli vb.) Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ilişiği kesilen 8 şahıs olmak üzere toplamda 108 şahsa yönelik ilimiz merkezli 31 ilde (11 İstanbul) 24.06.2025 günü gerçekleştirilen operasyon kapsamında, toplamda95 şüphelinin yakalandığı, 13 şüphelinin ise yakalanamadığı, bu şüpheliler yönünden Milli Savunma Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde çalışmalara devam edildiği ve yakalanmalarına yönelikçalışmaların halen devam ettiği anlaşılmıştır" denildi.

28 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Açıklamada ayrıca "27.06.2025 günü işlemleri tamamlanan ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevki sağlanan 95 şüpheliden, 28 şahıs hakkında sevkedildikleri sulh ceza hakimliklerince yurtdışı çıkış yasağı-belirlenen yerlere başvurma şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldıkları, 2 şahıs hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol hükümleri ile uygulanarak serbest bırakıldıkları, toplamda 65 şahsın ise sevkedildikleri sulh ceza hakimlikleri tarafından tutuklandıkları bilgilerinize arz olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

2019’dan bu yana kayyum yönetiminde olan Türk Hava Kurumu’nun (THK), yangın söndürme uçakları pilotları ile teknisyenlerini işten çıkardığı ve filodaki uçakların çürüdüğü çok konuşulmuştu. Şimdi de Orman Genel Müdürlüğü’nden ‘helikopter Alımı’ için Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na aktarılan 311 milyon doların buhar olduğu ortaya çıktı. Sayıştay bu paranın akıbetine ilişkin kayıt bulamadı.

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