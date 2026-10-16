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FETÖ soruşturmasında ByLock ve fişleme listeleri bulunan 19 şüpheli yakalandı

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FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçmiş yıllardaki personel alımlarına ilişkin fişleme listeleri ve ByLock tespitleri bulunan 19 şüpheli operasyonla yakalandı. Şüphelilerin örgüt tarafından "yüksek aidiyet" koduyla değerlendirildiği ileri sürüldü.

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, geçmiş yıllardaki personel alımlarına ilişkin fişleme listeleri ve ByLock tespitleri bulunan 19 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelilerin, örgüt tarafından "yüksek aidiyet" koduyla değerlendirildiği ileri sürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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