Haberler

Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularının FETÖ tarafından örgüt mensuplarına dağıtılmasında 7 gözaltı kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2014 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı'nda usulsüzlük yaptığı belirlenen 7 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak yakalanmasına yönelik işlemler devam ediyor.

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 2014 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) sorularını usülsüz şekilde alarak örgüt mensuplarına dağıttıkları belirlenen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2014 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru verdiği/aldığı belirlenen FETÖ/PDY mensubu 7 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde, 12 Mayıs 2026 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 108 şüpheli gözaltına alındı

Erdoğan talimatı vermişti! Operasyon kapsamında onlarca gözaltı var
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'dan milyonluk satış hamlesi

Tek hamleyle milyonları kasasına koyacak

Son 1 maç! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Premier Lig yolunda finale yükseldi

Premier Lig'e çıkma yolunda tarihi bir maça çıktı! İşte sonuç
ABD basınından korkutan iddia: Trump büyük çaplı askeri operasyona hazırlanıyor

ABD basınından olay iddia! Eğer doğruysa ortalık fena karışacak
ABD'nin İran yaptırımları Asya'ya uzandı! Kriz çıkaracak liste

Savaş Asya'ya sıçradı! ABD'den kriz çıkaracak liste
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu

Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldürdü: Savunması pes dedirtti
İş başvurusu reddedilen genç kadın isyan etti: Deneyimim değil cinsiyetim sorgulandı

İş başvurusu reddedilen kadın gözyaşları içinde isyan etti