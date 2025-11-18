FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan incelemelerde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin bazı görevlilerin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşıldı.

22 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen; 5'i görevde subay (albay, yüzbaşı, üsteğmen), 3'ü görevde astsubay, 2'si ihraç subay (binbaşı), 4'ü emekli subay (albay), 2'si emekli astsubay, 2'si ihraç astsubay, 3'ü görevde kamu görevlisi (mühendis ve öğretmen), 1'i özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 22 şüphelinin, Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.