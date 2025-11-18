FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanmasına operasyon
FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin Ankara genelinde büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla haberleştikleri tespit edildi.
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin 22 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi.
- Gözaltına alınan 22 şüpheli arasında 5'i görevde subay, 3'ü görevde astsubay, 2'si ihraç subay, 4'ü emekli subay, 2'si emekli astsubay, 2'si ihraç astsubay, 3'ü görevde kamu görevlisi ve 1'i özel sektör çalışanı bulunuyor.
- Şüphelilerin, Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmasına ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince işlemlere devam edildiğine karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan incelemelerde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin bazı görevlilerin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşıldı.
22 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen; 5'i görevde subay (albay, yüzbaşı, üsteğmen), 3'ü görevde astsubay, 2'si ihraç subay (binbaşı), 4'ü emekli subay (albay), 2'si emekli astsubay, 2'si ihraç astsubay, 3'ü görevde kamu görevlisi (mühendis ve öğretmen), 1'i özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 22 şüphelinin, Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.