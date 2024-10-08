FETÖ/PYD Üyesi ve Dolandırıcı Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından FETÖ/ PYD terör örgütüne üye olmak ve dolandırıcılık suçlarından aranan şahıs yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan titiz çalışmalar neticesinde; Silahlı terör örgütüne üye olmak (FETÖ/PDY) ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarından aranan A.K. isimli şahıs Salar'da yakalandı.

Meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR