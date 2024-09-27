FETÖ/PDY Üyesi Şüpheli Bayburt'ta Yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü(FETÖ) ile Paralel Devlet Yapılanması(PDY) üyesi olan ve 6 yıl, 6 ay, 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. isimli şüpheli, Bayburt İlamat ve İnfaz Bürosu ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün titiz çalışmaları sonucunda yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan terör örgütü üyesi, cezaevine gönderildi.

Bayburt'ta İl Emniyet Müdürlüğünce, tüm terör örgütlerine ve işbirlikçilerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edileceği bildirildi. - BAYBURT