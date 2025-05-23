FETÖ/PDY Soruşturmasında 9 Emniyet Personu Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 6'sının aktif, 2'sinin okul döneminde ilişiği kesilen ve 1'inin ihraç durumda olduğu belirlenen 9 şüpheli emniyet personeli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında örgütle irtibatlı olduklarına dair itirafçı beyanları bulunan, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri bulunan, 'BankAsya' hesapları olan ve özellikle fakülte-yüksekokulu döneminde emniyet mahrem yapılanmasında bulunan kişilerle irtibatlı oldukları öne sürülen 9 şüpheli emniyet personeli tespit edildi.

İstanbul merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şahıs yakalandı

6'sının aktif, 2'sinin okul döneminde ilişiği kesilen ve 1'inin ihraç durumda olduğu belirlenen 9 şüpheli emniyet personeline yönelik İstanbul merkezli Bursa, Ankara, Erzurum ve Gümüşhane'de toplam 9 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL