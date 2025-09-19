Haberler

FETÖ/PDY Operasyonu: 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs gözaltına alındı. M.E. isimli şahıs, terör örgütü FETÖ/PDY’ye üyelik suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan FETÖ/PDY operasyonu kapsamında hakkında 6 yıl, 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında hakkında silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan 6 yıl, 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E., isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıs burada çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

