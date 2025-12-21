Haberler

Kastamonu'da firari şahsı polis yakaladı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Y.H., Kastamonu'nun Tosya ilçesinde emniyet ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Y.H., tutuklandı. - KASTAMONU

