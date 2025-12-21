Kastamonu'da firari şahsı polis yakaladı
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Y.H., Kastamonu'nun Tosya ilçesinde emniyet ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Y.H., Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Y.H., tutuklandı. - KASTAMONU
