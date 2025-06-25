FETÖ Operasyonunda ByLock Kullanıcıları Gözaltına Alındı

FETÖ Operasyonunda ByLock Kullanıcıları Gözaltına Alındı
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Samsun merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda ByLock kullandığı belirlenen 2'si öğretmen, 1'i mühendis 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonun detayları ve gözaltına alınanların durumu öğrenildi.

Samsun merkezli Şanlıurfa ve Sakarya illerinde düzenlenen FETÖ operasyonunda ByLock kullandıkları tespit edilen 2'si öğretmen, 1'i mühendis 3 kişi KOM polisi tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun merkezli Şanlıurfa ve Sakarya illerinde bu sabah saat 07.00'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve haklarında örgüt içerisinde bulunduklarına dair ifade olan Makine Mühendisi M.Ö. Samsun'da, aktif olarak öğretmen olan A.Ö. Sakarya'da, sözleşmeli öğretmen olan S.Ş. ise Şanlıurfa'da yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da gözaltına alınan M.Ö., KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Diğer illerde gözaltına alınan 2 şüphelinin ise Samsun Adliyesine Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak savcıya ifade vereceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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