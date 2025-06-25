FETÖ Operasyonunda 3 Kişi Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

FETÖ Operasyonunda 3 Kişi Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
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Samsun merkezli olarak düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda, ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen bireyler yakalandı.

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda KOM polisi tarafından gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun merkezli Şanlıurfa ve Sakarya illerinde saat 07.00'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve haklarında örgüt içerisinde bulunduklarına dair ifade olan makine mühendisi M.Ö. Samsun'da, aktif olarak öğretmen olan A.Ö. Sakarya'da, sözleşmeli öğretmen olan S.Ş. ise Şanlıurfa'da yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da gözaltına alınan M.Ö., KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Diğer illerde gözaltına alınan 2 şüpheli de Samsun Adliyesine Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak ifade verdiler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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