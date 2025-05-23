FETÖ Operasyonu: Askeri Personel İçin 63 Şüpheli Tespit Edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma'dan 63 askeri şüpheli belirledi. İstanbul merkezli 35 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 56 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda askeri personel şeklinde aktif olarak yer alan 63 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 35 ilde eş zamanlı yapılan operasyon sonucu 56 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa