FETÖ Hükümlüsü İki Uzman Çavuş Adana'da Yakalandı

Adana'da "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 13 yıl 4'er ay hapis cezası alan 2 FETÖ hükümlüsü ihraç uzman çavuş yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Kars'ta jandarma uzman çavuş olarak görev yaparken darbe girişimi sırasında kışladan çıkan ve daha sonra sabah geri kışlaya dönen 2 ihraç uzman çavuşun 3 gün önce 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezaları onandı.

Bu kapsamda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.G. (36) ve O.S. (33), merkez Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde ikamet ettikleri adreslerde yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA