FETÖ Hükümlüsü Adıyaman'da Yakalandı

FETÖ Hükümlüsü Adıyaman'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü Z.Ç.'yi gözaltına aldı. Z.Ç., 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs olarak 3 Ağustos 2025 tarihinde yakalandı ve tutuklandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir FETÖ hükümlüsü yakalandı.

Yapılan açıklamaya göre, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Ç. isimli şahıs, 3 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Z.Ç., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazlı içeceklere zam geldi! 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu

Kolaya okkalı zam! İşte 2,5 litrelik kolanın fiyatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'de su kesintileri başlıyor: İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve tarihler

Barajların kuruduğu büyükşehrimizde bu gece sular kesiliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.