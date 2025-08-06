FETÖ Hükümlüsü Adıyaman'da Yakalandı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü Z.Ç.'yi gözaltına aldı. Z.Ç., 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs olarak 3 Ağustos 2025 tarihinde yakalandı ve tutuklandı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir FETÖ hükümlüsü yakalandı.
Yapılan açıklamaya göre, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Ç. isimli şahıs, 3 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Z.Ç., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa