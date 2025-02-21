Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur

Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara'ya ilk muhalefet babasından
Maydonoz Döner'e kayyum atandı

Operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyum atandı
Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz

Galatasaray paylaşımlarını sildi, Mourinho'nun sözleri gündem oldu
Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı

Kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı

FETÖ 'Emniyet Mahrem Sorumlusu' Kayseri'de Yakalandı

FETÖ 'Emniyet Mahrem Sorumlusu' Kayseri'de Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FETÖ silahlı terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 'emniyet mahrem sorumlusu' R.B., Kayseri'de polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

FETÖ silahlı terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası ile aranan örgütün sözde 'emniyet mahrem sorumlusu', Kayseri'de polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt içerisinde 'emniyet mahrem sorumlusu' olarak faaliyet yürüten 'Rafet' kod adlı R.B. (45) saklandığı adreste yakalandı. R.B., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Erdoğan'ın büyük kongreye davet ettiği partiden olumsuz yanıt
img

Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu! Sahipleri dahil 353 kişi gözaltında
img

İstanbul'da kar şiddetlendi: Tüm seferler iptal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müdürün sürpriz kar topu anonsu ile çocukların çığlıkları okulu inletti

Çığlıkları okulu inletti! Müdür dahi manzaraya dayanamadı
Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Devrim niteliğinde hamle! Kira sorununa neşter vuruluyor

Devrim niteliğinde hamle! Kanayan yaraya neşter vuruluyor
Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba gönderme

Acun'dan Galatasaray'a bomba gönderme
Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle
En sonunda karar verdiler! İşte Arda Güler'in yeni takımı

Beklentilerini duyunca şaşıracaksınız! Arda'nın yeni takımı belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.