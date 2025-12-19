Haberler

MİT ve emniyetin ortak operasyonun da Fetullah Gülen'in yeğeni yakaladı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arama kararı bulunan Yasir Gülen, İstanbul’da yakalanarak sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü.

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kararı bulunan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü birimleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyeliğinden dolayı arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Söz konusu çalışmalarda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında arama ve yakalama kararı bulunan, örgütün kapatılan para kaynağı Bank Asya hesaplarında artış olan ve sözde sohbetlere katıldığı tespit edilen örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ağabeyi Salih Gülen'in oğlu Yasir Gülen'in İstanbul'da gizlendiği saptandı.

MİT unsurlarınca takibe alınan Yasir Gülen'in yerini sürekli değiştirdiği anlaşıldı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin son adresinin izine İstanbul'un Ümraniye ilçesinde rastlandı. Saklandığı adresi tespit eden istihbarat ve güvenlik birimleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Baskında yakalanan örgüt üyesi, sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şubeye götürüldü.

Yasir Gülen hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı. - İSTANBUL

