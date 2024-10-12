FETÖ'den ihraç edilen şahıs, 5 yaşındaki çocuğa cinsel tacizden tutuklandı

Uzman çavuş olarak görev yaparken FETÖ'den ihraç edilen şahıs, komşusunun 5 yaşındaki çocuğuna cinsel tacizde bulundu. Tutuklanan kişinin 2015 yılında da bir kız çocuğuna cinsel tacizden dosyası olduğu ortaya çıktı.

ÇOCUK YAŞADIKLARINI AİLESİNE ANLATINCA OLAY ORTAYA ÇIKTI

Olay, geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzman çavuşluk mesleğini sürdürürken FETÖ'den ihraç edilen O.D. (37), komşusunun 5 yaşındaki çocuğuna cinsel tacizde bulundu. Çocuğun durumu ailesine anlatması üzerine yapılan ihbarla harekete geçen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şahsı gözaltına aldı. 2015 yılında da bir kız çocuğuna tehdit ve hile kullanarak cinsel tacizden dosyası olduğu belirlenen O.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN