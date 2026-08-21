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FETÖ Hükümlüsü Afyonkarahisar'da Yakalandı

FETÖ Hükümlüsü Afyonkarahisar'da Yakalandı
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Afyonkarahisar'da FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan S.U., jandarmanın takibi sonucu İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde yakalandı. Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde S.U. isimli şahsın FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen jandarma ekipleri şüpheliyi İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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