Haberler

FETÖ'den hapis cezası ile aranan şahsı polis yakaladı

FETÖ'den hapis cezası ile aranan şahsı polis yakaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fetullahçı Terör Örgütü davasından 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan M.G., polis takibi sonucu Afyonkarahisar'da yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü davasından 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 2020 yılında hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.G.'nin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde şahıs kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şans tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan şahsın ayrıca örgütün sözde askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek

Kaçtılar ama kurtulamadılar! Clinton çifti için hesap vakti
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
İş insanı Musa Toykar'ın sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu

İş insanının sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu