FETÖ'den hapis cezası ile aranan şahsı polis yakaladı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü davasından 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 2020 yılında hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.G.'nin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde şahıs kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şans tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan şahsın ayrıca örgütün sözde askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR