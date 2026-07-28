Kırıkkale'de FETÖ'den aranan ihraç subay yakalandı
Kırıkkale'de, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç subay Y.K., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kırıkkale'de, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ihraç subay, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan aranan ihraç subay Y.K. (37) yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, 6 yıl 3 aylık kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.