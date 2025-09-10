FETÖ Davasında 4 Emniyet Mensubunun Yargılanmasına Devam Edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasında yer alan firari Cevheri Güven'e bilgi ve belge verdikleri iddiasıyla 4 emniyet mensubunun yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serkan Dinçer ile avukatlar katılırken, tutuksuz sanıklar Murat Çelik, Kerem Gökay Öner ile Şevket Demircan katılmadı. Mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısına mütalaasını vermesi üzerine söz verdi. Mütalaasını tekrarlayan savcı, tutuklu sanık Dinçer'in tutukluluk halinin devamına diğer tutuksuz sanıkların ise mevcut hallerinin devamını talep etti.

Bunun üzerine söz alan sanık Dinçer, "15 ay sonra hakkımda iddianame yazıldı. 23 aydır tutukluyum. Cezaevinde kalp krizi geçirdim. Masumiyet karinesinden dolayı tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Sanık Öner ise, "Diyeceğim yoktur, beraatimi talep ederim" diye konuştu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Dinçer'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Dinçer hakkındaki FETÖ/PDY suçlaması nedeniyle GSM numarasının araştırılmasına karar veren mahkeme, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na müzekkere yazılarak, Dinçer'in tüm telefon görüşmelerinin istenmesine karar verdi. Diğer tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmeden mahkeme, sonraki duruşmayı 4 Kasım 2025'e erteledi. - ANKARA