FETÖ Davası: Eski Emniyet Müdürü Fethiye'de Sahte Kimlikle Yakalandı

FETÖ/PDY üyeliğinden ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü Fethiye'de sahte kimlikle yakalandı.

Sivas'ın Gölova ilçesinde İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaparken 2018 yılında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan ihraç edilen ve hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser E.C., Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda E.C.'nin ilçede bulunduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, üzerinde yüklü miktarda döviz ve sahte kimlik bulunan E.C. gözaltına alındı.

Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eşen Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MUĞLA