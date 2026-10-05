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FETÖ bağlantılı insan kaçakçılığı şebekesine operasyon düzenlendi, 14 gözaltı yapıldı

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FETÖ bağlantılı şebeke, Türkiye üzerinden AB ülkelerine sahte belgelerle insan kaçakçılığı yapıyordu. Fransa ve Türkiye'de düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı; örgütün Fransa, Yunanistan ve Türkiye'deki faaliyetleri ortaya çıkarıldı.

Türkiye üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine sahte belgelerle insan kaçakçılığı yapan FETÖ bağlantılı dev bir şebeke, Fransa ve Türkiye'de düzenlenen operasyonla çökertildi. Uluslararası operasyon sonucunda 14 kişi gözaltına alınırken; Fransa, Yunanistan ve Türkiye'de faaliyet gösteren suç örgütünün tüm faaliyeti detaylarıyla ortaya serildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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