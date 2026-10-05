FETÖ bağlantılı insan kaçakçılığı şebekesine operasyon düzenlendi, 14 gözaltı yapıldı

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Türkiye üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine sahte belgelerle insan kaçakçılığı yapan FETÖ bağlantılı dev bir şebeke, Fransa ve Türkiye'de düzenlenen operasyonla çökertildi. Uluslararası operasyon sonucunda 14 kişi gözaltına alınırken; Fransa, Yunanistan ve Türkiye'de faaliyet gösteren suç örgütünün tüm faaliyeti detaylarıyla ortaya serildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı