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Muğla'da özel teknelerde yaralanan ve rahatsızlanan 3 kişi kurtarıldı

Muğla'da özel teknelerde yaralanan ve rahatsızlanan 3 kişi kurtarıldı
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Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçeleri açıklarında seyreden özel teknelerde yaralanan ve rahatsızlanan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından teknelerden alınarak kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Muğla'nın Fethiyle ve Marmaris ilçesi açıklarında seyreden özel teknelerde yaralanan ve rahatsızlanan 3 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından teknelerden alınarak kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Marmaris ilçesi açıklarında seyreden özel teknede rahatsızlanan 2 kişi, Fethiye ilçesi açıklarında seyreden özel teknede ise yaralanan bir kişi için yardım çağrısı yapıldı. Bölgede seyreden Sahil Güvenlik botları tarafından rahatsızlanan 2 kişi ve yaralanan bir kişi Sahil Güvenlik botlarına taşınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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