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Fethiye'de yangın: Vatandaşlar seferber oldu

Fethiye'de yangın: Vatandaşlar seferber oldu
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına sıçradı. Ekipler ve vatandaşlar yangına müdahale ederken, bazı evler alevlere teslim oldu ve tahliyeler sürüyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim alanlarına sıçrayan yangını söndürmek için ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da seferber oldu.

Karagedik Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Fethiye Huzurevi ve çevresindeki birçok ev tedbir amacıyla boşaltılırken, alevler bölgedeki ikametlere sıçradı. Ekipler alevlere karşı yoğun bir mücadele verirken vatandaşlar da yangını söndürmek için seferber oldu. Bazı evler alevlere teslim olurken, bölgede tahliye çalışmaları da sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını

Dünyaca ünlü tatil beldemiz alev alev! Yangın evlere sıçradı
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