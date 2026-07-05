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Ağabeyinin kullandığı araçtan kazada yola savrulan genç hayatını kaybetti

Ağabeyinin kullandığı araçtan kazada yola savrulan genç hayatını kaybetti
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Muğla Fethiye'de ağabeyinin kullandığı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 24 yaşındaki Emircan D., araçtan yola savrularak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağabeyinin kullandığı otomobilden yola savrulan 24 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda seyir halinde olan E.D. yönetimindeki 34 CTL 136 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen ticari taksiye çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, ardından bir minibüse çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü E.D.'nin kardeşi Emircan D. (24), kapısı açılan araçtan yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Emircan D'yi ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan genç, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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