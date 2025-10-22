Fethiye'de Yürüyüş Yaparken Düşen Şahıs Kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yaparken düşerek omzundan yaralanan F.E, JAK ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı. Faralya Mahallesi'nde bulunan şahıs, dengesini kaybederek yere düştü ve kurtarma ekipleri tarafından zorlu arazi şartlarında bulunduğu yerden çıkarıldı.
20.00 sıralarında Faralya Mahallesi yakınlarında yürüyüş yapan F.E dengesini kaybedip düştü. Fethiye'de Likya Yolu üzerinde yürüyüş yaparken düşerek omzunu çıkaran şahıs bölgede mahsur kaldı. Yaralanan, şahıs kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zorlu arazi şartlarında başlattığı kurtarma çalışmaları sonucunda şahıs kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA