Haberler

Fethiye'de ev yangınında 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Fethiye'de ev yangınında 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan ev yangını sonucunda 85 yaşındaki Ayşe Orhan yaşamını yitirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangının nedenine dair inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi İncirköy Mahallesi'nde çıkan ev yangınında 85 yaşındaki Ayşe Orhan yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaştığında evin alev alev yandığı gördü. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Evde yalnız yaşadığı belirtilen Ayşe Orhan'ın içeride olduğu bilgisi üzerine ekipler tarafından arama yapıldı. Yapılan kontrollerde Orhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Sosyal medyada tartışma yaratan fotoğraf: Gerçek çok başka çıktı

Tartışma yaratan fotoğraf: Gerçek çok başka çıktı
Kraliyet ailesinde deprem: Hizmetindeyim, benimle evlen

Kraliyet ailesinde deprem üstüne deprem: Hizmetindeyim, evlen benimle
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti