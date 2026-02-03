Fethiye'de ev yangınında 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan ev yangını sonucunda 85 yaşındaki Ayşe Orhan yaşamını yitirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangının nedenine dair inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaştığında evin alev alev yandığı gördü. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Evde yalnız yaşadığı belirtilen Ayşe Orhan'ın içeride olduğu bilgisi üzerine ekipler tarafından arama yapıldı. Yapılan kontrollerde Orhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - MUĞLA