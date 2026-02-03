Fethiye'de ev yangınında 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesi İncirköy Mahallesi'nde çıkan ev yangınında 85 yaşındaki Ayşe Orhan yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaştığında evin alev alev yandığı gördü. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Evde yalnız yaşadığı belirtilen Ayşe Orhan'ın içeride olduğu bilgisi üzerine ekipler tarafından arama yapıldı. Yapılan kontrollerde Orhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - MUĞLA