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Fethiye'de Tandem Yamaç Paraşütü Kazası: 2 Yaralı

Fethiye'de Tandem Yamaç Paraşütü Kazası: 2 Yaralı
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Fethiye Babadağ'dan tandem yamaç paraşütüyle iniş sırasında kaza geçiren pilot ve İngiliz yolcu, işletme çatısında mahsur kaldı. JAK timi tarafından kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Fethiye'de tandem (çiftli) yamaç paraşütü uçuşu sırasında meydana gelen kazada pilot ile İngiliz uyruklu yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Babadağ 1700 metre pistinden tandem uçuş gerçekleştiren pilot T.K. ile İngiltere uyruklu S.S. (38), iniş sırasında kaza yaptı. İhbar üzerine bölgeye Muğla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği işletmenin çatısında kalan pilot ve yolcu, JAK ekipleri tarafından sedyeyle bulundukları yerden güvenli şekilde indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pilot ile yolcunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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