Fethiye'de Tütün Ürünleri Denetimi Yapıldı

Fethiye'de, İlçe Sağlık Müdürlüğü denetim ekibi ile trafik ekiplerinin iş birliğinde "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü" hakkında bilgilendirme ve denetim çalışmaları gerçekleştirildi.

Fethiye İlçe Sağlık Müdürlüğü denetim ekibi ile trafik ekiplerinin iş birliğinde Atatürk Caddesi üzerinde yapılan uygulamada, özellikle ticari araçlar mercek altına alındı. Denetimler sırasında araç sürücülerine bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Ekipler, araçlarda yasal uyarı yazılarının mevzuata uygun şekilde ve görünür noktalarda bulunup bulunmadığını denetledi. Aynı zamanda araç içerisinde tütün ürünü kullanımına dair kontroller gerçekleştirdi. "Dumansız Hava Sahası" uygulaması çerçevesinde görevli ekipler, sürücülere hem yasal yükümlülüklerini hatırlattı hem de sağlıklı bir yaşam ortamı için tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çekti. Denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceği ve halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği bildirildi. - MUĞLA