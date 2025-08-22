Fethiye'de Trafik Kazasında 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Fethiye'de Trafik Kazasında 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Arda Dirmilli, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada toplamda 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Seydikemer – Fethiye karayolu Esenköy Mahallesi'nde, bulunan kavşakta, 12 Ağustos'ta M.T. yönetimindeki 48 ARH 037 plakalı otomobil ile Osman Köse idaresindeki 48 AOR 968 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2'si ağır, 3 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan Osman Köse bir gün sonra, araçta yolcu olarak bulunan Arda Dirmilli ise tedavi gördüğü Muğla Eğitim ve araştırma Hastanesi'nde 9 gün sonra yaşamını yitirdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
