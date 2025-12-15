Fethiye'de kazada yaralanan genç, 123 günlük hayat mücadelesini kaybetti

Fethiye'de trafik polislerinden kaçıp yaşanan kovalamaca sonucu motosikletiyle dere yatağına düşerek ağır yaralanan 27 yaşındaki Halil B., tedavi gördüğü Denizli'deki hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 13 Ağustos'ta Fethiye'nin Kargı Mahallesi Zeybekoğlu Sokak'ta meydana geldi. Trafik ekiplerini gören 48 ALB 282 plakalı motosiklet sürücüsü Halil B., kaçmaya başlayınca yaşanan kovalama sonucu manevra yaptığı sırada kontrolü kaybederek yol kenarındaki dere yatağına düştü. Şiddetli çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazada vücudunda çok sayıda kırık oluşan ve entübe edilen Halil B., durumu ağır olduğu için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı gerekçesiyle kabul edilmeyen yaralı genç, tekrar Fethiye'ye gönderildi. Fethiye Devlet Hastanesi'nde de uygun yoğun bakım yatağı bulunamaması üzerine Halil B., Denizli'deki özel bir hastaneye sevk edildi.

Denizli'deki özel hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Halil B., 123 gündür sürdürdüğü hayat mücadelesini kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA