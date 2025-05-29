Fethiye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Fethiye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kaza, Fethiye Adliye Kavşağı'nda gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Fethiye'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Fethiye ilçesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Fethiye Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Basri K. idaresindeki 07 K 3391 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçerek Yaşar A. yönetimindeki 35 JJ 566 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Yaşar A. ve Basri K. ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Gönül A. ve İskender B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan İskender B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN - 3.Sayfa
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