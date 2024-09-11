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Fethiye'de Taksiciler ile Bar İşletmesi Sahipleri Arasında Kavga: 2 Tutuklama

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Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde taksiciler ile bir bar işletmesi sahipleri arasında çıkan kavgada 2 kişi tutuklandı, 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde, taksiciler ile bir bar işletmesi sahipleri arasında çıkan kavgaya karışan 2 kişi tutuklandı, 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye'nin gözde turizm merkezlerinden Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkiinde yaşanan olayda, taksiciler ile bir bar işletmesi sahipleri arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı olayda 24 kişi polis ve jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.A. ile A.N. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ölüdeniz Mahallesi Fethiye 3-sayfa Güncel Kavga Hukuk Olay Suç

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