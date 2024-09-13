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Fethiye'de Şizofreni Hastası Kiracının Rahatsız Edici Davranışları Apartman Sakinlerini Korkutuyor

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 'Kardeşler Apartmanı' sakinleri, 8 yıldır kiracı olan şizofreni hastası M.Ö.'nün rahatsız edici davranışları nedeniyle büyük bir korku içinde yaşıyorlar. Sakinler, M.Ö.'nün tedavi altında alınmasını talep ediyorlar.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Kardeşler Apartmanı" sakinleri, aynı binada yaşayan ve şizofreni hastası olduğu iddia edilen M.Ö.'nün rahatsız edici davranışları nedeniyle korku dolu günler geçirdiklerini söylediler.

Fethiye'nin Foça Mahallesi'nde, Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan bir alışveriş merkezinin üst katında yer alan "Kardeşler Apartmanı" sakinleri son zamanlarda korku dolu günler geçirdiklerini anlattı. Apartman sakinleri, aynı apartmanda 8 yıldır kiracı olarak yaşayan M.Ö.'nün geçirdiği psikolojik ataklar nedeniyle hayatlarının altüst olduğunu belirterek, her gün korku içinde yaşadıklarını ifade ettiler. Apartman sakinleri, M.Ö.'nün tedavi altına alınması gerektiğini, durumun daha fazla geçiştirilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Polis ekiplerine çatalla saldırdığı iddiası

İddialarına göre, M.Ö.'nün elinde bıçakla apartman koridorlarında dolaşarak küfürler ettiğini söyleyen apartman sakinleri, geçtiğimiz günlerde polis ekiplerine çatalla saldırdığını, can ve mal güvenliklerinin tehlikede olduğunu eklediler. Apartman sakinleri, yetkililerden acil bir çözüm talep etti.

"Tedavi altına alınmasını istiyoruz"

Gönül Kula, M.Ö.'nün 8 yıldır kiracısı olduğunu ve ilk yıllarında son derece kibar ve saygılı bir kişi olarak tanındığını, ancak son dönemde durumun dramatik bir şekilde değiştiğini belirtti. Kula, "Son zamanlarda her gün sorun çıkarıyor. Eskiden ayda 1-2 kez sıkıntı oluştururken, artık her gün bağırma, küfür ve tehditlerle apartmandaki herkesin huzurunu bozuyor. Yetkili kurumlara başvurduk ancak henüz bir çözüm bulamadık. M.Ö.'nün tedavi altına alınmasını istiyoruz. İlk belirtiler ortaya çıktığında, ailesiyle de iletişime geçtik ancak hiçbir ilgilenme olmadı. Hukuki süreç çok yavaş ilerliyor ve bu süreçte apartman sakinlerinin psikolojisi bozuldu. 5 yaşındaki bir çocuk bile korkudan travma geçiriyor" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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