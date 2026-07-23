Yeşil vatan için ateşe yürüdüler, sabahı küle bulanmış yüzlerle karşıladılar

Muğla'nın Fethiye ilçesi İnlice Mahallesi'nde yaklaşık 20 saattir devam eden orman yangınında, Türkiye'nin farklı illerinden bölgeye sevk edilen orman işçileri gece boyunca alevlerle göğüs göğüse mücadele etti. Muğla'nın yanı sıra Aydın, İzmir, Denizli, Afyonkarahisar ve birçok ilden gelen ekipler, tek bir amaç için omuz omuza vererek ormanı kurtarmak için canlarını ortaya koydu.

Yangının ilk anından itibaren ateş hattına giren orman işçileri, sabaha kadar yüksek sıcaklık, yoğun duman ve zaman zaman yön değiştiren alevlere rağmen görev yerlerini terk etmedi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte onlarca helikopter ve yangın söndürme uçağının havadan müdahaleye başlaması, saatlerdir kesintisiz çalışan ekiplere kısa süreli de olsa nefes aldırdı.

Kimi orman işçileri birkaç dakikalık dinlenme molası verirken, kimileri ise hiç ara vermeden yeniden alevlerin arasına girerek söndürme çalışmalarını sürdürdü. Kurumdan simsiyah olan yüzleri, duman içinde kalan kıyafetleri ve yorgun bakışları, gecenin en ağır yükünü omuzlayan orman emekçilerinin verdiği mücadelenin izlerini gözler önüne serdi.

Bölgede havadan onlarca helikopter ve uçak, karadan ise orman işçileri, itfaiye ekipleri ve gönüllüler söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ancak yangının en ön safında yer alan orman işçileri, alevlerin metrelerce yakınına kadar girerek verdikleri mücadeleyle dikkat çekiyor.

İnlice'deki yangında söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Türkiye'nin dört bir yanından Fethiye'ye koşan orman işçileri, yorgunluklarına rağmen yeniden ateş hattına dönerek yeşil vatanı korumak için fedakarca görev yapmayı sürdürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı