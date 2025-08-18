Fethiye'de orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Akmaz Plajı yakınlarındaki ormanda bugün saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ve uçak ile çok sayıda arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR
Alevlere müdahale havadan ve karadan sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa