Fethiye'de orman yangını

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Akmaz Plajı yakınlarındaki ormanda bugün saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ve uçak ile çok sayıda arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Alevlere müdahale havadan ve karadan sürüyor.