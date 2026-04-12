Fethiye'deki kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Niyazi Koyuncu, hastanede hayatını kaybetti. Kaza, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldi.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde TEİAŞ Fethiye Trafo Merkezi önünde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Niyazi Koyuncu (31) yönetimindeki 34 TM 5816 plakalı motosiklet, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında dubalar ve uyarı levhalarıyla trafiğe kapatılan çalışma alanına girdi. Çalışma sahasında bulunan 35 PND 24 plakalı kamyon ile yanında yer alan kepçeye çarpan motosikletten düşen Koyuncu ağır yaralandı. Kazayı görenle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
