Fethiye'de feci kaza: 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

Fethiye'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Fethiye'nin Karagedik Mahallesi Osman Kaya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 MKT 21 plakalı otomobil sürücüsü Bayram K. ile aynı istikamette seyir halinde olan 48 ASN 989 plakalı motosiklet sürücüsü Batuhan Bek çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Batuhan Bek ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç sürücü, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Batuhan Bek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı