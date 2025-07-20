Fethiye'de Makine Arızası Yapan Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arazı yapan tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde 4 kişi bulunan tekne makine arazı yapması sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fethiye önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 4 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel müdürlüğü'ne bağlı TAHLİSİYE-5 botuna yedeklenerek Fethiye Limanı'na emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa