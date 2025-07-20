Fethiye'de Makine Arızası Yapan Tekne Kurtarıldı

Fethiye'de Makine Arızası Yapan Tekne Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arazı yapan tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde 4 kişi bulunan tekne makine arazı yapması sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fethiye önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 4 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel müdürlüğü'ne bağlı TAHLİSİYE-5 botuna yedeklenerek Fethiye Limanı'na emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
30 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Hepsi 6 ay içinde satışa çıkacak

30 milyon araç sahibi dikkat! Hepsi 6 ay içinde satışa çıkacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Apar topar hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den yürek yakan paylaşım

Apar topar hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den yürek yakan paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.