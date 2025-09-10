Fethiye'de Mahsur Kalan Alman Turist Başarılı Operasyonla Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Faralya Mahallesi'nde, Kelebekler Vadisi yakınlarında kayalıklarda mahsur kalan Alman Turist, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin başarılı bir operasyonu ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kelebekler Vadisi seyir terası yakınlarında yürüyüş yapan 30 yaşındaki D.M.A. isimli Alman Turist, yaklaşık 200 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldı. Uzun süre kendi çabası ile kayalıklardan kurtulmaya çalışan Alman turist başarılı olamayınca yüksek sesle yardım istedi. Yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye Ölüdeniz Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen halat yardımıyla kayalıklara sarkarak mahsur kalan turiste ulaştı. Kısa sürede güvenli bir şekilde yukarı çıkarılan Alman turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA