Üye Girişi
Haberler

Fethiye'de Kaçak İçki Operasyonu: 8 Bin 664 Şişe Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'de jandarma ekipleri bir işletmeye düzenledikleri operasyonda 8 bin 664 şişe kaçak içki ele geçirdi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü istihbarı çalışmalar neticesinde, Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede bandrolsüz içki bulundurulduğu bilgisine ulaşıldı.

Fethiye'de jandarma ekipleri bir işletmeye düzenledikleri operasyonda 8 bin 664 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü istihbarı çalışmalar neticesinde, Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede bandrolsüz içki bulundurulduğu bilgisine ulaşıldı. Bilgi üzerine Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirtilen işletmeye yönelik bir operasyon düzenledi. Yapılan arama sonucunda, işletmede farklı marka ve çeşitlerde toplam 8 bin 664 adet alkollü içecek ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlemler başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ölüdeniz Mahallesi Operasyon Jandarma Fethiye Muğla Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

 AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi

AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi

 Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title