Fethiye'de Jandarma Personeli Yakup Emre Arkan Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Jandarma personeli Yakup Emre Arkan, Fethiye'de meydana gelen trafik kazası sonrası iki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 22 Ekim 2024 sabahı Ölüdeniz Yolu Oluklu mevkiinde meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan jandarma personeli Yakup Emre Arkan, yaşam mücadelesini kaybetti. Oluklu Mevkinde dört aracın karıştığı kazada ağır yaralanan Arkan, yoğun bakım ünitesinde iki hafta boyunca yaşam mücadelesi verdi. Genç jandarma personeli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yakup Emre Arkan'ın acı haberi, hem ailesini hem de görev arkadaşlarını derin bir yasa boğdu. Arkan'ın cenazesi memleketi Adana'ya gönderildi. - MUĞLA