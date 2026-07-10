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Teknelerde yaralanan ve rahatsızlanan iki vatandaş tıbbi tahliye

Teknelerde yaralanan ve rahatsızlanan iki vatandaş tıbbi tahliye
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden gezi ve özel teknede yaralanan ve rahatsızlanan iki kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden gezi ve özel teknede yaralanan ve rahatsızlanan iki vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Fethiye açıklarında seyreden gezi teknesinde rahatsızlanan bir kişi ve özel teknede yaralanan bir vatandaş için 112 Acil Çağrı Merkezine yardım çağrısında bulunuldu. Bölgede seyreden Sahil Güvenlik botları tarafından teknelerde yaralanan ve rahatsızlanan vatandaşları kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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